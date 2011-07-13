Эксперт рассказал как связаны заявления Путина об "Орешнике" и американские атаки на Иран

Евгений Михайлов напомнил о политических шагах стран во время эскалации конфликта между Израилем и Ираном.

Российский президент Владимир Путин объявил о начале серийного производства баллистической ракеты "Орешник" средней дальности в то время, когда американские военнослужащие совершали ракетные удары по иранской территории. В интервью журналистам телеканала "360.ru" политолог, специалист по межнациональным конфликтам и военный эксперт Евгений Михайлов объяснил, связаны ли эти события, как и рабочий визит министра по иностранным делам в исламской республике в Москву. По словам аналитика, подобное заявление главы нашего государства на фоне поездки в Россию главы МИД Ирана Аббаса Аракчи вполне может быть политическим шагом.

Потому что, во-первых, мы помним возмущение госсекретаря США Марко Рубио, который сказал: „Почему это министр иностранных дел Ирана полетел в Москву, а не к нам? Мы же предлагаем суперусловия, мы же сделку предлагаем, а они вот такие нехорошие. Более того, не согласны прекратить боевые действия. Мы будем их бить, а они вот не соглашаются". Так что все это не случайно. Я думаю, что Иран еще удивит западных партнеров Израиля. Евгений Михайлов, политолог

Эксперт обратил внимание на практически совместные заявления в защиту Ирана трех ядерных держав: России, Китая и Пакистана. Евгений Михайлов уверен, что запугивание Тегерана не пойдет далеко, хотя обмен ударами будет продолжаться, но без серьезных атак с использованием тактического оружия.

Военный эксперт назвал выгоду России при взятии под контроль Одессы и Харькова.

Фото и видео: Вконтакте / Телеканал 360