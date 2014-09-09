Евгений Михайлов сообщил о том, к чему Украину приведет затягивание вопроса с подписанием меморандума.

В пресс-службе Кремля рассказали о том, что возможное увеличение дальности ракет, поставляемых западными союзниками Вооруженным силам Украины, станет очередным шагом к эскалации регионального конфликта. Дмитрий Песков ценил недавние заявления немецкого канцлера Фридриха Мерца о снятии ограничения для киевского режима по поставкам дальнобойного оружия. Военный эксперт и политолог Евгений Михайлов на стриме с журналистами телеканала "360.ru" предположил, какие действия может предпринять российское руководство в дальнейшем. Гость программы заметили, что главное, чтобы власти нашего государства не велись на "остановку или перемирие". По мнению специалиста, Москва будет продолжать реализовывать поставленные командованием боевые задачи, несмотря на попытки давления извне.

Вот это основное. Мы берем территории под контроль, а чем больше они будут думать над нашим же меморандумом и говорить, что это нас не устраивает, то тут уже и Одесса, тут уже и Харьков и так далее. Пускай думают. Евгений Михайлов, политолог

Напомним, что тема применения ракет немецкого производства против целей, расположенных в глубине российской территории стала одной из главных на французском телевидении. Европейские каналы обсудили перспективу того, что новые решения из Берлина могут привести к ударам по военным объектам в России.

Захарова: Зеленский вводит полный контроль над местными властями.

Фото и видео: 360.ru