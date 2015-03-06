В МИД РФ прокомментировали западные публикации о попытке Зеленского сохранить власть в стране.

Режим лидера киевского режима Владимира Зеленского постепенно устанавливает тотальный контроль над местными властями на Украине, готовясь к возможной политической турбулентности. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами в Москве от 24 апреля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что ситуация может привести к отстранению от занимаемых должностей давно находящихся на своих постах мэров таких городов как Киев, Одесса, Днепропетровск, других крупных населенных пунктов.

На Банковой планируют в срочном порядке провести через Верховную Раду законопроект, который ограничивает сроки полномочий мэров до двух, как там было сказано, каденций. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ указали, что через призму самосохранения украинских властей мировой общественности следует рассматривать решение чиновников с Банковой улицы о продлении военного положения и мобилизации на Украине до 6 августа 2025 года. При этом Владимир зеленский объявил введение очередных санкций в отношении 18 юридических и 130 физических лиц из России.

Кому это нужно? Каким образом это может помочь гражданам Украины, решить ее проблемы? Да никаким... Нужно держать вот это все на плаву, нужно создавать видимость какой-то деятельности. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: Зеленский сорвал консультации в Лондоне.

Фото и видео: МИД России