В МИД РФ напомнили о том, что госсекретарь США,главы МИД ФРГ, и Франции отказались присутствовать на встрече.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский сорвал лондонский раунд консультаций по вопросу мирного урегулирования регионального конфликта на Украине, подтвердив желание торпедировать наметившийся переговорный процесс. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 24 апреля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница призвала коллег называть все вещи своими именами. Она указала, что изначально международные союзники ВСУ планировали, что в столице Соединенного Королевства участники проведут мероприятие на высоком уровне при участии главы МИД Великобритании, Германии, Франции и Украины, а также государственного секретаря Марко Рубио.

Зеленский, видимо, все-таки "нюхнув", категорически отказался идти на какие-либо уступки и заявил о юридическом непризнании вхождения Крыма, как он сформулировал, в состав России. И демонстративно изъявил желание вести переговоры лишь о прекращении огня, да и только на своих, Зеленского, условиях. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

По мнению Марии Захаровой, "подобный шизофренический подход" со стороны киевского режима вновь продемонстрировал миру абсолютную недоговороспособность, безответственность, стремление украинских властей продолжать вооруженного противостояние с Москвой "до последнего украинца". В России полагают, что своих граждан Зеленский за людей давно не считает, о чем говорит пример жителей Донбасса. Чиновница заметила, что в скором времени очередь дойдет до остальных регионов страны.

В таких условиях госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф были вынуждены отменить свое участие во встрече, их примеру последовали главы МИД Британии, Германии, Франции. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: Зеленский будто хотел подставить США, использовав их оружие на Пасху.

Фото и видео: МИД России