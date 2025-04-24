В МИД России напомнили об ударах по ВС РФ оружием HIMARS в Пасху.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский словно специально подставил Вашингтон, когда во время пасхального перемирия использовал оружие HIMARS американского производства для атак позиций ВС РФ. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 24 апреля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Она указала, что под давлением кураторов из стран коллективного Запада Украина лишь для видимости решила проявить "сдержанность" и поддержала предложение Москвы.

Как будто специально Зеленский подставляет в том числе и американцев, используя именно американское оружие в ходе пасхальных праздников. Целенаправленные атаки на российские гражданские объекты в Белгородской, Брянской, Курской, Херсонской областях, ДНР, Крыму носили вызывающий циничный характер. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова добавила, что российские войска добросовестно соблюдали пасхальное перемирие. А многочисленные факты террора со стороны боевиков ВСУ снова продемонстрировали миру полную недоговороспособность и "неадекватность Зеленского".

Напомним, что глава государства Владимир Путин объявил о перемирии накануне Пасхи. Это произошло в субботу, на рабочей встрече с начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. Перемирие действовало с 18 часов вечера по московскому времени 19 апреля до 00 часов утра 21 апреля. Суммарно речь идет о 30 часах. В российском министерстве по обороне позже сообщили о том, что военнослужащие зафиксировали 4 900 нарушений режима перемирия со стороны ВСУ.

Захарова посоветовала экс-послу Украины в ФРГ Мельнику обратиться к врачу.

Фото и видео: МИД России