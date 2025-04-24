В МИД России ценили назначение Андрея Мельника постпредом Украины в ООН.

В Москве рекомендовали бывшему украинскому послу в Германии Мельнику обратиться к врачу. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 24 апреля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница прокомментировала заявления дипломата из киевского режима относительно способности Вооруженных сил Украины вести боевые действия до 2029 года. В МИД РФ обратили внимание на то, что для выполнения плана, заявленного Мельником, страна должна получить от властей в ФРГ порядка 30 процентов от ее военной техники, включая дальнобойные ракеты Taurus немецкого производства.

Это, конечно, уже к врачу, а не в ООН. Это же прекрасная характеристика и наглядная картина того, что в принципе происходит на Банковой. Они же понимают, что нужно только пошантажировать своих западноевропейских кураторов чем-нибудь - и все, и деньги идут рекой. Вот они и используют эту тактику. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова подчеркнула, что отсюда и проистекают "растущие аппетиты Банковой" в вопросе наращивания финансовой и военной поддержки от стран коллективного Запада для реализации "абсолютно несбыточной, утопичной мечты, как они сформулировали, нанесения России поражения".

Захарова: РФ считает странным говорить о посредничестве Секретариата ООН по Украине.

Фото и видео: МИД России