Захарова: РФ считает странным говорить о посредничестве Секретариата ООН по Украине

В МИД России напомнили о русофобии и поддержке западных пропагандистов в ООН.

Генеральный секретариат Всемирной организации делает ангажированные заявления по региональному кризису на Украине, поэтому в этой связи странно говорить о потенциальной посреднической роли ООН в урегулировании конфликта. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 24 апреля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница прокомментировала высказывания и действия Антониу Гутерриша. В Москве полагают, что они не соответствуют статье 97 Устава ООН, которая закрепляет за генсекретарем роль "главного административного должностного лица", так как функции не дают генсеку право делать ангажированные политические заявления от имени всей ООН, а также лично заниматься толкованием норм Устава ООН и документов Генеральной Ассамблеи

Раз за разом Антониу Гутерриш и его подопечные, подчиненные не только превышают свои полномочия, но и фактически встраиваются в русофобский фронт.... На этом фоне говорить о потенциальной посреднической роли Секретариата ООН в украинском кризисе как-то даже странно. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова добавила, что сотрудники ООН робко высказываются в поддержку российско-американского диалога по мирному урегулированию на Украине, но при этом абсолютно не видят и не слышат того, как Владимир Зеленский публично издевается над предложениями о перемирии и моратории на стрельбу.

Захарова: "Мы много терпим, но иногда зря".

Фото и видео: МИД России