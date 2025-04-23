В МИД России указали на невозможность присяги общества нацисткой идеологии.

В Москве возмутились однобокой позицией защитников свободы слова. В эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова рассказала слушателям об одном из своих интервью, в котором ведущий посмеялся над словами о Великой отечественной войне. Дипломат провела аналогии с возможностью подобных высказываний в других странах. Сотрудница МИД РФ указала, что антироссийские правительства любят кричать о том, что Россия не может настаивать на собственной точке зрения и пытаться разубедить журналиста, потому что речь идет о его позиции и "надо терпеть". Однако в этих же государствах приняты законы, ограничивающие рассуждения прессы на тему холокоста. Там корреспондент не имеет права задать такой вопрос, который ставит под сомнение факт Холокоста. Однако там никто не говорит о свободе слова.

Мы очень много терпим, правда, иногда зря. Мы зря терпели 80-е, когда всякие предатели ставили под сомнение роль Красной Армии во Второй мировой войне, публиковали пасквили, требовали отменять парады. Они своими потными ручонками и задрипанными журнальчиками уничтожали достоинство тех, кто здоровье потерял, близких.... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Чиновница сравнила этих предателей с нацистами и отметила, что есть вещи, которые терпеть все же никак нельзя. В частности, речь идет об отказе от "своих", расстреле семей и прясягании нацистам, что подвело бы общество отрицанию самого себя. Мария Захарова указала, что там, где надо, наша страна будет говорить о непотребстве прямо.

"Сеанс экзорцизма": Захарова рассказала об "интервью, которого не было"

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik