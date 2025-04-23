В МИД РФ рассказали о странно й реакции журналиста на сообщения о военных преступлениях украинских неонацистов в Курской области.

Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik рассказала о том, как давала интервью, которое так не было опубликовано из-за того, интервьюер обвинил ее в "агрессивной риторике". Журналист рассмеялся, когда речь зашла о зверствах киевских неонацистов, которые они устраивают на территории Курской области, а также о страданиях советского народа в годы Великой Отечественной войны. Чиновница пояснила, что опубликовала интервью самостоятельно, скрыв перед этим лицо у своего собеседника.

Дело в человечности и понимании, в каком моменте мы живем. Приходит журналист, который должен не расшаркиваться, а владеть материалом и опираться на факты. Наверное, журналист может иметь любую точку зрения, хотя она должна быть тоже в рамках закона. Есть понятие журналистской профессиональной этики, когда ты не делаешь заявления, а задаешь вопросы. А тут вместо вопросов звучали заявления. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Она указала в авторской программе, что в ответ на ее уточняющие вопросы о преступления неонацистов на Курской земле интервьюер начал ухмыляться, а потом от него сотрудница МИД РФ услышала смешки. Мария Захарова пояснила, что в этот момент у нее создалось ощущение, что она проводит сеанс экзорцизма, потому что подобное разоблачение корреспондента она не ожидала.

Захарова: Церетели бился не за свою работу, а за Георгия Победоносца.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik