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Бойцам танкового полка группировки "Центр" вручили госнаграды

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Медали и ордена бойцам вручил замкомандира полка, майор Сергей Ганжа.

Российским мотострелкам из танкового полка вручили государственные награды. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что за особые успехи отмечены военнослужащие "Центральной" группировкой войск, действовавшие в рамках проведения специальной военной операции. Ордена "Мужества", медали "За отвагу", "За спасение погибавших" и "За храбрость" бойцы получили из рук заместителя командира полка по военно-политической работе, майор Сергей Ганжа.  Торжественная церемония проводилась на территории одного из тыловых районов.

Заехали самые первые к ним, в тыл, получается, противника... не ожидали такого. Пока они были растеряны, мы заняли позиции, закрепились. Потом на следующий день еще заехали ребята. Зачищали деревню.

Николай Пигалев, наводчик-оператор, принимавший участие в освобождении населенного пункта

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, госнаграды, минобороны, сво, сергей ганжа
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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