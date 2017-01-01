Расчеты FPV-дронов уничтожили блиндажи, укрытия и живую силу ВСУ

Задача выполнена "Западом" на СВО.

Российские боевые расчеты FPV-дронов при танковом подразделении уничтожили скрытые блиндажи, укрытия и живую силу Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача реализована "Западной" группировкой войск в рамках проведения специальной военной операции. Известно, что специалисты при поддержке беспилотников регулярно фиксируют и транслируют в пункты управления координаты расположения военных объектов, командных пунктов, опорников, позиций, блиндажей, вооружения и боевой техники противника.

Активно применяют FPV-дроны для поражения блиндажей, живой силы, различной военной техники и БПЛА противника. На одном из направлений СВО военнослужащие получили данные о наращивании сил противника и передали координаты на командный пункт. пресс-служба Минобороны РФ

Используя VR-очки, оператор БПЛА определил цель и начал заход на нее, а его помощник в это время корректировал полет дрона и осуществлял точное его наведение на цель ВСУ. В результате военнослужащие поразили объект противника, находившийся в укрытии. FPV-дроном в лесопосадке ликвидирована группа пехоты армии киевского режима. Бойцы "Запада" сорвали доставку материальных средств и боеприпасов на позиции ВСУ.

Расчет ПТРК "Фагот" уничтожил ретранслятор ВСУ на острове Первомайский.

Фото и видео: Минобороны России