Расчет ПТРК "Фагот" уничтожил ретранслятор ВСУ на острове Первомайский

Задача выполнена в Днепровском лимане в ходе СВО.

Российский боевой расчет ПТРК "Фагот" поразил позицию операторов дронов армии киевского режима, а также уничтожил ретранслятор и самих операторов противника. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача реализована в рамках проведения специальной военной операции. Известно, что отечественные специалисты при поддержке дронов-разведчиков зафиксировали, как на вышке связи на острове Первомайский в Днепровском лимане украинский оператор БПЛА устанавливает аппарат для увеличения зоны полета вражеских FPV-дронов и пункт управления БПЛА. Оттуда велись запуск и управление беспилотниками, поэтому командованием было принято решение нанести воздушный удар из противотанкового ракетного комплекса.

Расчет установки оперативно выдвинулся на огневую позицию, осуществил пуски управляемых ракет с побережья Кинбурнской косы. Был уничтожен ретранслятор и расчет БПЛА ВСУ. пресс-служба Минобороны РФ

ВС России уничтожили пункт дислокации Нацгвардии Украины в ДНР.

Фото и видео: Минобороны России