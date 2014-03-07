ВС России уничтожили пункт дислокации Нацгвардии Украины в ДНР

Задача выполнена ВКС РФ в зоне СВО.

Российские военнослужащие уничтожили пункт временной дислокации подразделения Национальной гвардии Украины, расположенной на территории Донецкой народной республики. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача реализована Воздушно-космическими силами в рамках проведения специальной военной операции. Для поражения цели противника бойцами использовались три авиабомбы ФАБ-250, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции. Дополнительно опубликован видеоролик с оперативными кадрами контроля нанесения атаки по размещению местных боевиков. Известно, что миссия выполнялась вблизи населенного пункта Правдовка. В ролике продолжительностью в семь секунд один за другим раздаются три мощных взрыва.

Напомним, что ВКС России активно применяют авиабомбы. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепленным районам армии киевского режима, не подставляясь при этом под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.

Группировка "Восток" заявила о срыве действий четырех инженерных групп ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России