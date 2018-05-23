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Группировка "Восток" заявила о срыве действий четырех инженерных групп ВСУ

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Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Российские подразделения из "Восточной" группировки сил  продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.  Военнослужащие за последние сутки сорвали действия четырех инженерных групп Вооруженных сил Украины. Миссии выполнены в районе населенных пунктов Мирный на васильевском направлении, Луговское на ореховском направлении и Гуляйполя в пологовском направлении, находящимся на территории Запорожской области. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 6 декабря  сделал руководитель пресс-службы "Востока" Олег Чехов. 

Улучшили положение по переднему краю, пресекли усиление противником передовых позиций, проведение ротаций, выдвижение резервов и подвоз боеприпасов в районах Сухих Ялов, Нового Комара, Дорожнянки и Чаривного. 

Олег Чехов, пресс-секретарь "Востока"

Чехов уточнил, что артиллерия поразила опорные пункты и места скопления живой силы и техники подразделений армии киевского режима, размещенные в районах населенных пунктов Новодаровка, Великая Новоселка и Сухие Ялы. 

Минобороны показало удары Су-34 по технике и живой силе ВСУ в Курской области.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, запорожская область, минобороны, олег чехов, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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