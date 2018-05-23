Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Российские подразделения из "Восточной" группировки сил продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Военнослужащие за последние сутки сорвали действия четырех инженерных групп Вооруженных сил Украины. Миссии выполнены в районе населенных пунктов Мирный на васильевском направлении, Луговское на ореховском направлении и Гуляйполя в пологовском направлении, находящимся на территории Запорожской области. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 6 декабря сделал руководитель пресс-службы "Востока" Олег Чехов.

Улучшили положение по переднему краю, пресекли усиление противником передовых позиций, проведение ротаций, выдвижение резервов и подвоз боеприпасов в районах Сухих Ялов, Нового Комара, Дорожнянки и Чаривного. Олег Чехов, пресс-секретарь "Востока"

Чехов уточнил, что артиллерия поразила опорные пункты и места скопления живой силы и техники подразделений армии киевского режима, размещенные в районах населенных пунктов Новодаровка, Великая Новоселка и Сухие Ялы.

Минобороны показало удары Су-34 по технике и живой силе ВСУ в Курской области.

Фото и видео: Минобороны России