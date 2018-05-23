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Минобороны показало удары Су-34 по технике и живой силе ВСУ в Курской области

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Летчики ВКС РФ выполнили задание на СВО.

Российский экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес ракетный удар по скоплению личного состава, бронированной и автомобильной военной технике армии киевского режима, размещенной в приграничном районе Курской области. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача реализована Воздушно-космическими силами в рамках проведения специальной военной операции. Известно, что атака на позиции противника совершена по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипаж истребителя благополучно вернулся на аэродром вылета.

пресс-служба Минобороны РФ

ВС РФ выжгли "Градами" позиции с боевиками и техникой ВСУ в курском приграничье.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вкс россии, всу, курская область, минобороны, сво, су-34
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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