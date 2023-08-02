Путин поблагодарил за преданную службу России героев СВО, удостоенных госнаград

Глава России выступил на церемонии вручения госнаград в Кремле.

Российский президент Владимир Путин поблагодарил участников СВО, удостоенных государственных наград, за проявленный героизм. Слова благодарности бойцам глава государства произнес, начиная в Екатеринсском зале Кремля торжественную церемонию вручения госнаград в Екатерининском зале Кремля. Политик добавил, что мероприятие является для властей знаком огромного уважения к выдающимся гражданам страны, которые вносят огромный вклад в развитие России. Он призвал продолжать традиции предков, которые были готовы сделать все необходимое для своей страны. Лидер страны напомнил о подвиге военнослужащих на СВО. В частности, рассказал о подвиге командира мотострелковой бригады, полковнике Денисе Иванове и командире штурмовой группы, капитане Романе Воробьеве.

Они сражались на разных направлениях специальной военной операции, с честью и отвагой выполняли поставленные задачи, своим примером поднимали боевых товарищей, поднимали их дух. Он ушли из жизни, но ушли как герои, не дрогнув и не отступив. Владимир Путин, президент России

Лидер страны напомнил участникам мероприятия, что сегодня в Кремле собрались представители самых разных профессий. Речь идет о военнослужащих, писателях, строителях, металлургах, культурных деятелях, медиках, которые заслужили государственные награды своей реакцией на происходящие в мире события, устремлениями и трудовой деятельностью, талантом и достижениями ради блага человечества, верности гражданскому долгу. Владимир Путин пояснил, что подобные нравственные вершины даются только людям смелым, сильным, щедрым душой, тем, кто обостренно чувствует время о осознает суть работы и призвания. Награды также вручаются сотрудникам Росгвардии и правоохранительных сил, которые защищают конституционный строй и выполняют служебный долг.

Путин вручает госнаграды в Кремле.

Фото и видео: Kremlin.ru