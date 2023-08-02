Путин вручает госнаграды в Кремле

Глава России отметил заслуги военных и общественных деятелей перед страной.

Российский президент Владимир Путин проводит торжественную церемонию вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля. Известно, что высшая честь отдается военнослужащим, которые смогли проявить мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции, а также гражданам в области науки, медицины, образования, культуры, промышленности и сельского хозяйства. Напомним, что в числе награждаемых лиц, оказались военные, удостоенные звания Героя Российской Федерации, Ордена за заслуги перед Отечеством разных степеней, Ордена почета, Ордена Мужества, Ордена Пирогова, Ордена Дружбы, медалей, знаками отличия и почетными званиями. Подобное мероприятие власти проводят несколько раз за год.

Звания Героя РФ посмертно получили капитан гвардии Роман Воробьев и полковник Денис Иванов. Дополнительно такой статус предоставлен младшему лейтенанту Алексею Афанасьеву, младшему лейтенанту Данияру Джартанову, подполковнику гвардии Тимуру Курилкину, командиру добровольческого казачьего экспедиционного батальона "Сибирь" Олегу Ликонцеву, подполковнику Ирэку Магасумову, капитану Жумагельды Нурахметову, младшему лейтенанту Сергею Пятину, майору Ивану Редкокашину, старшему сержанту Сергею Рябову и старшему лейтенанту Алексею Хименко. Глава государства вручил Оден за заслуги перед Отечеством первой степени народному артисту РСФСР Владимир Винокур, а Орден за заслуги перед отечеством второй степени - лидеру политической фракции "Справедливая Россия" Сергею Миронову. Также Ордена за заслуги перед отечеством третьей степени удостоен заведующий кафедрой Института профессионального образования от Сеченовского университета Давид Иоселиани.

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Фото и видео: Kremlin.ru