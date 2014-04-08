Путин на встрече с Матвиенко назвал поддержку семей и материнства капитальными вещами

Глава государства принял с докладом спикера верхней палаты парламента.

Глава государства Владимир Путин на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко поблагодарил российских сенаторов за внимание к социальным вопросам и назвал поддержку семей и материнства капитальными вещами для страны. Соответствующее заявление политик сделал в ходе рабочей встречи с гостьей. В своем докладе парламентарий из верхней палаты кпомянула о том, что по регионам развивается детское здравоохранение, а также модернизируют летние лагеря.

Спасибо, что вы уделяете много внимания вопросам социального характера. целом, конечно, работа была достаточно напряженной, эффективной, решения принимались своевременно... Владимир Путин, президент России

Лидер страны подчеркнул важность Совфеда как одной из палат парламента, принимающих законы. При этом он добавил, что речь идет о "палате регионов", поэтому региональная работа является не менее важной, чем нормотворчество.

Совфед одобрил закон об однодневных полисах ОСАГО.

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