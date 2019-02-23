Совфед одобрил закон об однодневных полисах ОСАГО

Сенаторы одобрили законопроект, касающийся страхования траснпортных средств.

Верхнаяя палата парламента России одобрила закон, предусматривающий возможность оформлять краткосрочные полисы ОСАГО. Теперь автовладельцы получили возможность покупать эти документы на срок от одного дня до трех месяцев. В настоящее же время для транспортных средств, зарегистрированных на территории РФ, не предусмотрена возможность заключения договора ОСАГО на срок менее одного года. Известно, что согласно проекту, в зависимости от срока действия такого договора страховщиком устанавливаются понижающие коэффициенты страховых тарифов.

Член комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев рассказал о том, что принятия такого заеона Советом Федерации представляет из себя важный позитивный сигнал в первую очередь для отрасли такси и для ее диалога со страховым сообществом. Политик заметил, что полисы ОСАГО помогут поддержать формат работы временной или частичной занятости. Также водители смогут распределить финансовую нагрузку в течение года и платить за страховку поступательно из получаемого дохода.

Матвиенко: НАТО выходит за свои границы, нарушая стабильность в мире.

Фото и видео: Совет Федерации