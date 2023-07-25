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Матвиенко: НАТО выходит за свои границы, нарушая стабильность в мире

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По ее слова, альянс расширяется вопреки мнению других государств.

НАТО выходит за свои границы, нарушая стабильность в мире. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии.

По ее слова, альянс расширяется вопреки мнению других государств. Матвиенко напомнила о позиции РФ, что безопасность в мире должна быть единая, а не только для отдельных стран. Также спикер Совфеда считает необходимостью дать правовую квалификацию принуждению третьих стран присоединяться к санкциям вопреки своим национальным интересам.

Ранее Матвиенко назвала выход Молдавии из МПА СНГ антинародным шагом.

Видео: ВКонтакте / Совет Федерации

Теги: валентина матвиенко, границы, нато, совет федерации
Категории: Лента новостей, Новости России,

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