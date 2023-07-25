Матвиенко: НАТО выходит за свои границы, нарушая стабильность в мире

По ее слова, альянс расширяется вопреки мнению других государств.

НАТО выходит за свои границы, нарушая стабильность в мире. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии.

По ее слова, альянс расширяется вопреки мнению других государств. Матвиенко напомнила о позиции РФ, что безопасность в мире должна быть единая, а не только для отдельных стран. Также спикер Совфеда считает необходимостью дать правовую квалификацию принуждению третьих стран присоединяться к санкциям вопреки своим национальным интересам.

Ранее Матвиенко назвала выход Молдавии из МПА СНГ антинародным шагом.

Видео: ВКонтакте / Совет Федерации