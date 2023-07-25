Матвиенко назвала выход Молдавии из МПА СНГ антинародным шагом

Она считает, что данный шаг делается не в интересах молдавского народа.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала выход Молдавии из Межпарламентской ассамблеи (МПА) государств-участников СНГ антинародным шагом. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам весенней сессии.

По ее словам, данный шаг делается не в интересах молдавского народа. Матвиенко назвала нынешнее руководство Молдавии "иностранцами с румынскими паспортами", которые не заинтересованы учитывать мнения людей. Также спикер Совфеда отметила, что техническая процедура выхода Молдавии из МПА СНГ может занять порядка полугода.

Ранее Матвиенко заявила, что сенаторы одобрят закон о призывном возрасте с 18 до 30 лет.

Видео: ВКонтакте / Совет Федерации