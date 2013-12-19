Артиллеристам группировки "Центр" вручили награды в зоне СВО

Военнослужащие отмечены за самоотверженность и героизм.

Торжественная церемония награждения российских артиллеристов из "Центральной" группировки войск прошла в тыловом районе на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции. В пресс-службе министерства по обороне страны уточнили, что военнослужащие получили государственные и ведомственные награды. Бойцы награжден за самоотверженность делу и героизм на поле боя.

Командир самоходного артиллерийского полка, подполковник Алексей Морозов вручил военнослужащим медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами, медали "За отвагу" и "Жукова", наградные ножи и благодарственные письма. пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что в рамках СВО отечественные военнослужащие выполняют задачи на самых опасных направлениях. При помощи реактивных систем залпового огня, а также самоходной, буксируемой и возимой артиллерии бойцы наносят существенное огневое поражение подразделениям армии киевского режима. Они ликвидируют опорные пункты и живую силу Вооруженных сил Украины, помогают своим штурмовикам продвигаться вперед по территории Донбасса.

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Фото и видео: Минобороны России