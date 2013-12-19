Задача на СВо выполнена силами "Запада".

Российские гаубицы Д-30поразили цели Вооруженных сил Украины, расположенные в зоне специальной военной операции. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Профильное ведомство уточнило, что боевая задача реализована "Западной" группировкой войск.

Расчеты мотострелковой бригады танковой армии при выполнении огневых задач уничтожили танк, блиндажи и живую силу ВСУ. пресс-служба Минобороны РФ

Военнослужащие добавили, что расчетами гаубиц удалось ликвидировать все цели противника, находившиеся на расстоянии до десяти километров от техники. Своей работой российские артиллеристы помогли отечественной пехоте продвинуться вперед по участку СВО и занять более выгодные рубежи на одном из направлений Донбасса.

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Фото и видео: Минобороны России