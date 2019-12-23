Телеведущая Регина Дубовицкая отреагировала на критику программы "Аншлаг"

Юмористка Елена Воробей назвала "Аншлаг" "зашкварным форматом".

Телевелущая Регина Дубовицкая прокомментировала оскорбительные высказывания про передачу "Аншлаг". Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Юмористка Елена Воробей назвала "Аншлаг" "зашкварным форматом". В ответ Регина Дубовицкая заявила, что передача до сих пор сохраняет высокий рейтинг.

Передача 33 года живет! Все эти годы у нас высокий рейтинг Регина Дубовицкая.

Напоним, что Воробей также заявила, что многие годы она безуспешно пыталась повлиять на монтаж шоу.

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Видео: Youtube/Super