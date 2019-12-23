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Телеведущая Регина Дубовицкая отреагировала на критику программы "Аншлаг"

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Юмористка Елена Воробей назвала "Аншлаг" "зашкварным форматом". 

Телевелущая Регина Дубовицкая прокомментировала оскорбительные высказывания про передачу "Аншлаг". Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Юмористка Елена Воробей назвала "Аншлаг" "зашкварным форматом". В ответ Регина Дубовицкая  заявила, что передача до сих пор сохраняет высокий рейтинг.

Передача 33 года живет! Все эти годы у нас высокий рейтинг

Регина Дубовицкая.

Напоним, что Воробей также заявила, что многие годы она безуспешно пыталась  повлиять на монтаж шоу.

Ранее мы сообщали о том, что Анатолий Чубайс положительно оценил рэп Ксении Собчак.

Видео: Youtube/Super

Теги: аншлаг, елена воробей, регина дубовицкая
Категории: Лента новостей, Культура,

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