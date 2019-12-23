Телеведущая Регина Дубовицкая отреагировала на критику программы "Аншлаг"

Телевелущая Регина Дубовицкая прокомментировала оскорбительные высказывания про передачу "Аншлаг". Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Юмористка Елена Воробей назвала "Аншлаг" "зашкварным форматом". В ответ Регина Дубовицкая заявила, что передача до сих пор сохраняет высокий рейтинг.
Передача 33 года живет! Все эти годы у нас высокий рейтинг
Регина Дубовицкая.
Напоним, что Воробей также заявила, что многие годы она безуспешно пыталась повлиять на монтаж шоу.
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Видео: Youtube/Super
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