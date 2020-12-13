Анатолий Чубайс положительно оценил рэп Ксении Собчак

Собчак назвала песню "Чубайс бэби".

Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Анатолий Чубайс прокомментировал рэп Ксении Собчак под названием "Чубайс бэби". Бывший глава госкорпорации "Роснано" признался в "сильных" чувствах к телеведущей.

Ежели бы я был не я, а красивейший, умнейший и лучший человек в мире и был бы свободен отметил Чубайс.

В песне Собчак отметила, что у неё с политиком много общего, потому что "у нас виноваты во всём Чубайс и Собчак". Также телеведущая заявила, что им нужно "держаться вместе".

Ранее мы сообщали о том, что Собчак прокомментировала появление "коронавирусного" такси на КТ в Петербурге.

Видео: Youtube/Ксения Собчак