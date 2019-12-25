  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Собчак прокомментировала появление "коронавирусного" такси на КТ в Петербурге
Сегодня, 16:39
138
nadezhda_sib

Собчак прокомментировала появление "коронавирусного" такси на КТ в Петербурге

0 0

В целом инициативу журналистка назвала "неплохой".

В Петербурге появилось бесплатное такси для доставки больных коронавирусом на КТ. Нововведение прокомментировала Ксения Собчак.

Инициатива неплохая, но немного напрягает фраза: "договор со Смольным заключили две компании", интересно, насколько прозрачен был выбор данных поставщиков услуг, ведь деньги-то бюджетные. 

написала она в своем Telegram-канале. 

Машины оборудовали перегородкой внутри салона, водители должны быть в средствах индивидуальной защиты. 

Напомним, что машину пациенту сможет вызвать лечащий врач, давший направление на компьютерную томографию или медик КТ-центра. Оплачивать дорогу в обе стороны будет город.

Фото: Instagram / xenia_sobchak

Теги: комментарий, ксения собчак, такси на кт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии