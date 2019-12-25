Собчак прокомментировала появление "коронавирусного" такси на КТ в Петербурге

В Петербурге появилось бесплатное такси для доставки больных коронавирусом на КТ. Нововведение прокомментировала Ксения Собчак.
Инициатива неплохая, но немного напрягает фраза: "договор со Смольным заключили две компании", интересно, насколько прозрачен был выбор данных поставщиков услуг, ведь деньги-то бюджетные.
написала она в своем Telegram-канале.
Машины оборудовали перегородкой внутри салона, водители должны быть в средствах индивидуальной защиты.
Напомним, что машину пациенту сможет вызвать лечащий врач, давший направление на компьютерную томографию или медик КТ-центра. Оплачивать дорогу в обе стороны будет город.
Фото: Instagram / xenia_sobchak
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