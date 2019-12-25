Собчак прокомментировала появление "коронавирусного" такси на КТ в Петербурге

В целом инициативу журналистка назвала "неплохой".

В Петербурге появилось бесплатное такси для доставки больных коронавирусом на КТ. Нововведение прокомментировала Ксения Собчак.

Инициатива неплохая, но немного напрягает фраза: "договор со Смольным заключили две компании", интересно, насколько прозрачен был выбор данных поставщиков услуг, ведь деньги-то бюджетные. написала она в своем Telegram-канале.

Машины оборудовали перегородкой внутри салона, водители должны быть в средствах индивидуальной защиты.

Напомним, что машину пациенту сможет вызвать лечащий врач, давший направление на компьютерную томографию или медик КТ-центра. Оплачивать дорогу в обе стороны будет город.

Фото: Instagram / xenia_sobchak