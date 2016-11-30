Петербурженке дали условный срок за комментарий о "Родине-матери"

Суд в Петербурге наказал женщину за публикацию о военной скульптуре.

Санкт-Петербургский городской суд вынес обвинительный приговор жительнице города по делу о реабилитации нацизма из-за комментария к фотографии скульптуры "Родина-мать", опубликованного в социальной сети "ВКонтакте", сообщили 25 декабря в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Суд установил, что 20 октября 2023 года женщина разместила в социальной сети фотографию скульптуры "Родина-мать" с подписью "Вглядитесь в эту…". В момент публикации она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Задержание петербурженки произошло 12 августа 2025 года. В ходе рассмотрения дела суд пришел к выводу, что действия подсудимой носили умышленный характер и были направлены на реабилитацию нацизма. В материалах дела указано, что опубликованный комментарий выражал явное неуважение к обществу, содержал признаки осквернения символов воинской славы России и оскорблял память защитников Отечества.

На судебном заседании женщина полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Она пояснила, что совершила противоправные действия под воздействием алкоголя и заявила, что в трезвом состоянии не стала бы публиковать подобный комментарий. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком один год. Кроме того, петербурженке запрещено в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и размещением материалов в сети "Интернет".

