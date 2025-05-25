Бывшего вице-мэра Челябинска осудили на пять лет условно

Его признали виновным в превышении должностных полномочий.

Советский районный суд азначил пять лет условно с испытательным сроком четыре года бывшему вице-мэру Челябинска Владимиру Слободскому. Об этом сообщил портал 74.RU.

Слободского признали виновным в превышении должностных полномочий. Он больше не сможет работать в органах власти. В период рассмотрения дела бывший вице-мер находился под подпиской о невыезде. По версии следствия, Слободский утвердил разрешение на строительство многоэтажного дома, зная, что у застройщика не было законных оснований распоряжаться необходимым участком.

Ущерб от его действий составил 2,7 млн рублей. Прокуратура запрашивала для бывшего чиновника семь лет лишения свободы.

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Фото: Piter.tv