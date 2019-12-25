Полицейский, получивший взятку в 100 тыс. рублей, стал фигурантом уголовного дела в Петербурге

Правоохранитель потребовал деньги у мужчины и женщины за непривлечение к уголовной ответственности.

Следователи Центрального района Петербурга возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) в отношении заместителя начальника 28-го отдела полиции. Об этом рассказали в СК РФ.

По версии следствия, подозреваемый потребовал от мужчины и женщины, в отношении которых проводилась проверка по факту кражи, передать ему 100 тыс. рублей за непривлечение к уголовной ответственности. Взятка была получена частями в служебном кабинете 17 и 23 декабря. Должностное лицо задержали с поличным.

Продолжается комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу