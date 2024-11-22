Оперативники взяли майора в Петербурге при получении второй взятки

В кабинете полицейского управления задержан заместитель начальника отдела полиции.

Заместитель начальника полиции Центрального района Санкт-Петербурга задержан сотрудниками УСБ по подозрению в систематическом получении взяток. Майор полиции Иван Жуков был задержан днем 23 декабря в своем служебном кабинете. Мероприятие проведено в рамках оперативного эксперимента сотрудниками Управления собственной безопасности.

По данным следствия, майор Жуков получил денежные средства за непривлечение к уголовной ответственности подозреваемой в совершении кражи. Первая часть взятки в размере 50 тысяч рублей была передана 18 декабря. Задержание произошло в момент получения второй части денег аналогичной суммы.

Материалы по факту задержания переданы в Следственный комитет Российской Федерации по Санкт-Петербургу. В отношении задержанного планируется возбуждение уголовного дела и избрание меры пресечения.

Ранее мы сообщили о том, что в квартире петербуржца на проспекте Ветеранов нашли запрещённые вещества.

Фото: Piter.TV