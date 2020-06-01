У Елены Воробей обнаружили коронавирус

Артистка заявила, что на второй день у нее болело все тело так, как будто ее битами побили.

Российская актриса эстрады и кино Елена Воробей сообщила о том, что у нее обнаружили коронавирус. Такое заявление знаменитость сделала у себя на странице в Instagram.

Воробей рассказала, что узнала о болезни три дня назад, однако не решалась сразу выложить пост, а всему виной "глупые страхи". Артистка не знала, как на ее диагноз отреагирует отец-сердечник. Также она не хотела лишний раз напоминать о вирусе, который достал всех "до тошноты".

"Я все же решилась выложить видео, чтобы поддержать тех, кто находится сейчас в таком же состоянии как я, в состоянии тревоги, когда болезненные симптомы нагнетаются, а ты не знаешь кому звонить и что делать", - написала Елена Воробей в Instagram (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред.).

Артистка заявила, что в первую очередь не нужно нервничать. Она поблагодарила всех, кто помогает ей сейчас "выкарабкаться".

По словам Воробей, как таковых симптомов у нее не было. Все началось с небольшого покашливания, "очень глубокого". На второй день ужасно заболела спина, ночью от мышечной боли было невозможно спать. "Все тело болело так как будто меня битами били", - описала свое состояние знаменитость (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред.).

Сегодня Елена Воробей чувствует себя полегче, однако состояние "явно не стабильное". Артистке предстоит сделать КТ, которое покажет, есть ли у нее пневмония, и насколько сильно "эта бацилла" вторглась в ее организм. Юмористка собирается бороться и надеется, что одержит верх над этой "заразой".

Ранее мы писали, что от коронавируса умер муж звезды фильма "Москва слезам не верит".

Видео: Instagram / vorobei_elena