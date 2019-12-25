От коронавируса умер муж звезды фильма "Москва слезам не верит"

Сама актриса также болеет COVID-19.

В Москве от коронавирусной инфекции скончался режиссер и муж актрисы из фильма "Москва слезам не верит" Самвел Гаспаров. Эту информацию сообщил на своей странице в Facebook редактор Георгий Сааков.

"Самвелу Владимировичу было не свойственно проигрывать, но победить проклятый коронавирус он не сумел <…> Светлая память!" – написал Сааков.

Жена умершего, 61-летняя Наталья Вавилова, сыгравшая в фильме "Москва слезам не верит" Александру, также заразилась COVID-19. О ее состоянии сведений нет.

Самвел Гаспаров родился 7 июня 1938 года в Тбилиси. До начала карьеры в кино работал дальнобойщиком и писал рассказы. В 1970 году окончил ВГИК, с 1974 года начал снимать свои фильмы. Гаспаров известен зрителям как режиссер таких кинокартин, как "Ненависть", "Координаты смерти", "Без особого риска" и др. Он умер на 82-м году жизни.

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Фото: кадр из фильма "Москва слезам не верит"