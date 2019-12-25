В Белгородской области от коронавируса умер врач - травматолог.
В Департаменте здравоохранения по Белгородской области сообщили, что у умершего накануне 50-летнего врача травматолога подтвердился коронавирус. Это третий медик, скончавшийся от коронавируса в области и 17-ая жертва COVID-19 в регионе.
Ранее в больнице, где работал врач, произошла вспышка коронавирусной инфекции. Скончавшийся медик контактировал с пациентом, у которого был COVID-19.
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Фото: pixabay
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