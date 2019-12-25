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В Липецкой области от коронавируса умер врач
Сегодня, 15:23
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MShaffter

В Липецкой области от коронавируса умер врач

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Работа врача была связана с лечением больных с COVID-19.

В Липецкой области врач, лечивший больных с коронавирусом, заразился и умер от осложнений.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Липецкой области сообщает, что в регионе сегодня скончался врач с подтвержденным коронавирусом. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался 54-летний участковый терапевт Грязинской центральной районной больницы. Работа медика была связана с обслуживанием больных с коронавирусом.

Уточняется, что мужчина страдал гипертонией и имел проблемы с обменом веществ. Семья врача получит единовременную страховую выплату в размере 2,7 млн рублей.

Таким образом, в регионе жертвами коронавируса на 22 мая стали 5 человек.

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Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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