В Липецкой области от коронавируса умер врач

Работа врача была связана с лечением больных с COVID-19.

В Липецкой области врач, лечивший больных с коронавирусом, заразился и умер от осложнений.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Липецкой области сообщает, что в регионе сегодня скончался врач с подтвержденным коронавирусом. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался 54-летний участковый терапевт Грязинской центральной районной больницы. Работа медика была связана с обслуживанием больных с коронавирусом.

Уточняется, что мужчина страдал гипертонией и имел проблемы с обменом веществ. Семья врача получит единовременную страховую выплату в размере 2,7 млн рублей.

Таким образом, в регионе жертвами коронавируса на 22 мая стали 5 человек.

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