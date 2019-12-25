Названы регионы России с новыми жертвами коронавируса за сутки

Летальные исходы у пациентов с подтвержденным коронавирусом зафиксированы в 24 регионах страны.

В России жертвами коронавируса стали еще 150 человек.

ИЦК (Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом) сообщил, что на утро 22 мая в России с начала эпидемии от осложнений вызванных COVID-19 погибли 3 249 пациентов. Печальный список пополнился еще на 150 человек.

По регионам летальные случаи у пациентов с коронавирусом распределены следующим образом:

Москва - 73

Республика Дагестан - 24

Московская область - 13

Нижегородская область - 4

Тверская область - 3

Калининградская область - 3

Санкт-Петербург - 3

Красноярский край - 3

Забайкальский край - 3

Республика Ингушетия - 2

Ставропольский край - 2

Республика Мордовия - 2

Свердловская область - 2

Иркутская область - 2

Новосибирская область - 2

Костромская область - 1

Курская область - 1

Республика Калмыкия - 1

Республика Крым - 1

Астраханская область - 1

Ростовская область - 1

Самарская область - 1

Саратовская область - 1

Ханты-Мансийский АО - 1

Сегодня ранее: Новые данные по коронавирусу в России по регионам

Фото: pixabay.com