Названы регионы России с новыми жертвами коронавируса за сутки

В России жертвами коронавируса стали еще 150 человек.
ИЦК (Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом) сообщил, что на утро 22 мая в России с начала эпидемии от осложнений вызванных COVID-19 погибли 3 249 пациентов. Печальный список пополнился еще на 150 человек.
По регионам летальные случаи у пациентов с коронавирусом распределены следующим образом:
Москва - 73
Республика Дагестан - 24
Московская область - 13
Нижегородская область - 4
Тверская область - 3
Калининградская область - 3
Санкт-Петербург - 3
Красноярский край - 3
Забайкальский край - 3
Республика Ингушетия - 2
Ставропольский край - 2
Республика Мордовия - 2
Свердловская область - 2
Иркутская область - 2
Новосибирская область - 2
Костромская область - 1
Курская область - 1
Республика Калмыкия - 1
Республика Крым - 1
Астраханская область - 1
Ростовская область - 1
Самарская область - 1
Саратовская область - 1
Ханты-Мансийский АО - 1
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Фото: pixabay.com
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