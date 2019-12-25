Перечислены регионы России с новыми случаями COVID-19 за сутки

За сутки в России выявлено 8 894 случая коронавируса в 84 субъектах.

На утро 22 мая в России официально подтверждено 8 тысяч 894 случая заражения коронавирусом.

ИЦК (Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом) обновил новые данные по ситуации с коронавирусом в России на утро пятницы, 22 мая. На сегодняшний день в России с начала эпидемии 326 448 случаев инфицирования COVID-19 во всех субъектах страны. За сутки коронавирус официально подтвержден у 8 894 человек в 84 регионах РФ. По-прежнему больше всех инфицированных в Москве, там за сутки COVID-19 подтвержден у 2 988 человек. На втором месте так же Московская область (+824 за стуки). На третьем месте Санкт-Петербург (+389 за сутки).

По остальным регионам новые случаи коронавируса распределены следующим образом:

4. Нижегородская область - 202

5. Красноярский край - 150

6. Ростовская область - 138

7. Свердловская область - 135

8. Калужская область - 127

9. Пензенская область - 110

10. Республика Дагестан - 109

11. Брянская область - 105

12. Ярославская область - 103

13. Рязанская область - 94

14. Краснодарский край - 92

15. Тульская область - 91

16. Республика Башкортостан - 90

17. Чувашская Республика - 90

18. Волгоградская область - 89

19. Ямало-Ненецкий АО - 87

20. Саратовская область - 84

21. Тамбовская область - 83

22. Иркутская область - 83

23. Белгородская область - 82

24. Курская область - 81

25. Челябинская область - 80

26. Ханты-Мансийский АО - 80

27. Республика Саха (Якутия) - 80

28. Республика Тыва - 79

29. Новосибирская область - 79

30. Владимирская область - 77

31. Республика Татарстан - 75

32. Самарская область - 74

33. Алтайский край - 74

34. Омская область - 74

35. Кабардино-Балкарская Республика - 71

36. Кировская область - 70

37. Ульяновская область - 70

38. Республика Северная Осетия - 69

39. Хабаровский край - 65

40. Липецкая область - 64

41. Воронежская область - 55

42. Ленинградская область - 54

43. Смоленская область - 53

44. Мурманская область - 53

45. Ставропольский край - 53

46. Тюменская область - 53

47. Пермский край - 51

48. Ивановская область - 48

49. Республика Бурятия - 48

50. Приморский край - 47

51. Астраханская область - 45

52. Оренбургская область - 45

53. Республика Ингушетия - 44

54. Калининградская область - 41

55. Тверская область - 39

56. Забайкальский край - 38

57. Республика Марий Эл - 37

58. Республика Мордовия - 36

59. Республика Коми - 35

60. Вологодская область - 34

61. Республика Калмыкия - 34

62. Орловская область - 32

63. Архангельская область - 30

64. Республика Адыгея - 30

65. Республика Хакасия - 23

66. Амурская область - 23

67. Новгородская область - 22

68. Томская область - 21

69. Чеченская Республика - 20

70. Псковская область - 19

71. Курганская область - 19

72. Камчатский край - 18

73. Республика Крым - 15

74. Удмуртская Республика - 14

75. Костромская область - 13

76. Кемеровская область - 12

77. Карачаево-Черкесская Республика - 11

78. Республика Карелия - 8

79. Республика Алтай - 4

80. Сахалинская область - 4

81. Магаданская область - 3

82. Ненецкий автономный округ - 1

83. Еврейская АО - 1

84. г. Севастополь - 1

За сутки в России скончались 150 пациентов с коронавирусом, выздоровели 7 144.

Ранее: На Камчатке на станции скорой помощи произошла серьезная вспышка коронавирусной инфекции.

Фото: Piter.TV, ИЦК