Перечислены регионы России с новыми случаями COVID-19 за сутки

На утро 22 мая в России официально подтверждено 8 тысяч 894 случая заражения коронавирусом.
ИЦК (Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом) обновил новые данные по ситуации с коронавирусом в России на утро пятницы, 22 мая. На сегодняшний день в России с начала эпидемии 326 448 случаев инфицирования COVID-19 во всех субъектах страны. За сутки коронавирус официально подтвержден у 8 894 человек в 84 регионах РФ. По-прежнему больше всех инфицированных в Москве, там за сутки COVID-19 подтвержден у 2 988 человек. На втором месте так же Московская область (+824 за стуки). На третьем месте Санкт-Петербург (+389 за сутки).
По остальным регионам новые случаи коронавируса распределены следующим образом:
4. Нижегородская область - 202
5. Красноярский край - 150
6. Ростовская область - 138
7. Свердловская область - 135
8. Калужская область - 127
9. Пензенская область - 110
10. Республика Дагестан - 109
11. Брянская область - 105
12. Ярославская область - 103
13. Рязанская область - 94
14. Краснодарский край - 92
15. Тульская область - 91
16. Республика Башкортостан - 90
17. Чувашская Республика - 90
18. Волгоградская область - 89
19. Ямало-Ненецкий АО - 87
20. Саратовская область - 84
21. Тамбовская область - 83
22. Иркутская область - 83
23. Белгородская область - 82
24. Курская область - 81
25. Челябинская область - 80
26. Ханты-Мансийский АО - 80
27. Республика Саха (Якутия) - 80
28. Республика Тыва - 79
29. Новосибирская область - 79
30. Владимирская область - 77
31. Республика Татарстан - 75
32. Самарская область - 74
33. Алтайский край - 74
34. Омская область - 74
35. Кабардино-Балкарская Республика - 71
36. Кировская область - 70
37. Ульяновская область - 70
38. Республика Северная Осетия - 69
39. Хабаровский край - 65
40. Липецкая область - 64
41. Воронежская область - 55
42. Ленинградская область - 54
43. Смоленская область - 53
44. Мурманская область - 53
45. Ставропольский край - 53
46. Тюменская область - 53
47. Пермский край - 51
48. Ивановская область - 48
49. Республика Бурятия - 48
50. Приморский край - 47
51. Астраханская область - 45
52. Оренбургская область - 45
53. Республика Ингушетия - 44
54. Калининградская область - 41
55. Тверская область - 39
56. Забайкальский край - 38
57. Республика Марий Эл - 37
58. Республика Мордовия - 36
59. Республика Коми - 35
60. Вологодская область - 34
61. Республика Калмыкия - 34
62. Орловская область - 32
63. Архангельская область - 30
64. Республика Адыгея - 30
65. Республика Хакасия - 23
66. Амурская область - 23
67. Новгородская область - 22
68. Томская область - 21
69. Чеченская Республика - 20
70. Псковская область - 19
71. Курганская область - 19
72. Камчатский край - 18
73. Республика Крым - 15
74. Удмуртская Республика - 14
75. Костромская область - 13
76. Кемеровская область - 12
77. Карачаево-Черкесская Республика - 11
78. Республика Карелия - 8
79. Республика Алтай - 4
80. Сахалинская область - 4
81. Магаданская область - 3
82. Ненецкий автономный округ - 1
83. Еврейская АО - 1
84. г. Севастополь - 1
За сутки в России скончались 150 пациентов с коронавирусом, выздоровели 7 144.
Ранее: На Камчатке на станции скорой помощи произошла серьезная вспышка коронавирусной инфекции.
Фото: Piter.TV, ИЦК
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