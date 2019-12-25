В Костромской области выявили еще 13 человек с коронавирусом

В регионе большая часть заболевших из возрастной группы от 35 до 49 лет.

В Костромской области коронавирусом заразились еще 13 человек.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом Костромской области сообщил новые данные по состоянию на утро 22 мая. В регионе выявлено еще 13 случаев заражения COVID-19. Таким образом, с начала эпидемии нарастающим итогом в регионе зафиксировано 540 случаев коронавируса. Из них 7 человек скончались, 267 человек выздоровели.

Оперштаб рассказал, какого возраста люди больше всего заразились коронавирусом в области. Выяснилось, что заболело больше всего (39,7%) людей из возрастной группы от 35 до 49 лет. Не ослабевает и заболеваемость и в более старшей возрастной группе от 55 до 64 лет, доля этих пациентов держится на уровне 25%.

Сегодня ранее: На Камчатке произошла серьезная вспышка коронавируса на станции скорой помощи (видео).

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