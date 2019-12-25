В Костромской области количество зарегистрированных случаев коронавируса перевалило за 7 тысяч

За сутки коронавирус выявили у 112 человек.

В Костромской области за сутки выявили 112 человек инфицированных коронавирусом, сообщает оперштаб по региону.

Сегодняшняя цифра самая большая с начала эпидемии. Таким образом, нарастающим итогом в регионе коронавирусом заболели 7104 человека. Из них около 70% пациентов выздоровели, это 5006 человек. Скончалось от коронавируса в области 142 человека.

На сегодняшний день 294 пациента проходят лечение в стационарах области, 1662 заболевших лечатся на дому.

В регионе для лиц старше 65 лет введен режим самоизоляции.

В России зафиксировано 17 717 новых случаев заражения коронавирусом

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