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В Ивановской области пассажирский автобус протаранил легковушку
Сегодня, 7:49
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В Ивановской области пассажирский автобус протаранил легковушку

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В результате аварии 6 пассажиров автобуса получили травмы, водитель легкового автомобиля погиб.

В Ивановской области в ДТП с пассажирским автобусом погиб человек и 6 пострадали.

Авария произошла накануне вечером, 29 октября, в Шуйском районе Ивановской области, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы УМВД по Ивановской области Владислава Радостина. Предварительно установлено, что 51-летний водитель автобуса Нижний Новгород - Кострома выехал на встречную полосу движения, пытаясь объехать стоящий на обочине грузовик.

По встречной полосе ехал автомобиль "Лада Гранта". Произошло лобовое столкновение. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте. 6 пассажиров автобуса, среди них 15-летняя девочка, получили травмы. Их жизням ничего не угрожает.

Все причины и обстоятельства ДТП уточняются.

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Фото:Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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