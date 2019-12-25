В Омской области в ДТП с "Газелью" и грузовым поездом погибли 2 человека

Еще один пассажир грузовика с травмами госпитализирован в больницу.

Сегодня, 29 октября, на одном из переездов в Омской области погибли два человека, сообщает "БК.55".

Грузовая "Газель" под управлением водителя 1978 года рождения выехала на железнодорожный нерегулируемый переезд, где вагонами вперед двигался грузовой состав с 20 вагонами, гружеными щебнем.

В результате столкновения водитель грузовика и его 26-летний пассажир от полученных травм скончались на месте. Еще один 28-летний пассажир с травмами госпитализирован в больницу.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

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