  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Омской области в ДТП с "Газелью" и грузовым поездом погибли 2 человека
Сегодня, 15:49
102
MShaffter

В Омской области в ДТП с "Газелью" и грузовым поездом погибли 2 человека

0 0

Еще один пассажир грузовика с травмами госпитализирован в больницу.

Сегодня, 29 октября, на одном из переездов в Омской области погибли два человека, сообщает "БК.55".

Грузовая "Газель" под управлением водителя 1978 года рождения выехала на железнодорожный нерегулируемый переезд, где вагонами вперед двигался грузовой состав с 20 вагонами, гружеными щебнем.

В результате столкновения водитель грузовика и его 26-летний пассажир от полученных травм скончались на месте. Еще один 28-летний пассажир с травмами госпитализирован в больницу. 

Все обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее:В Югре во время ремонта газопровода погибли двое рабочих

Фото:pixabay

Теги: дтп на переезде, овости омска, омские новости, поезд снес
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии