В Омске ведется розыск педофила

В Омске второй месяц ищут педофила.
Следственные органы СКР по Омской области сообщают, что в сентябре 2020 года неизвестный мужчина совершил действия сексуального характера в отношении гулявших детей в районе дома на улице Северная. После содеянного мужчина скрылся. Следствием было возбуждено уголовное дело, в ходе которого устанавливается личность преступника и его местонахождение.
Следственные органы опубликовали фоторобот подозреваемого педофила и номера телефонов, по которым можно сообщить о мужчине.
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Фото: СУ СК РФ по Омской области
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