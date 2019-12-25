В Омске ведется розыск педофила

Мужчина приставал к детям еще в сентябре, но его до сих пор не могут найти.

В Омске второй месяц ищут педофила.

Следственные органы СКР по Омской области сообщают, что в сентябре 2020 года неизвестный мужчина совершил действия сексуального характера в отношении гулявших детей в районе дома на улице Северная. После содеянного мужчина скрылся. Следствием было возбуждено уголовное дело, в ходе которого устанавливается личность преступника и его местонахождение.

Следственные органы опубликовали фоторобот подозреваемого педофила и номера телефонов, по которым можно сообщить о мужчине.

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Фото: СУ СК РФ по Омской области