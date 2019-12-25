В Подмосковье мужчина заманил 2х маленьких девочек в машину, увез и надругался над ними

Пострадавшим девочкам 7 и 9 лет.

В Подмосковье задержали подозреваемого в надругательстве над двумя маленькими девочками.

ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий сообщает, что накануне вечером, 4 ноября, около 18 часов неизвестный мужчина подошел к девочкам 7 и 9 лет на детской площадке и обманным путем заманил их в свой автомобиль.

Девочки сели к незнакомцу в машину. Мужчина увез девочек в безлюдное место, где сексуально надругался над ними прямо в машине.

По подозрению в совершении данного преступления был задержан 34-летний местный житель.

Ранее:В Волгоградской области по факту странного исчезновения 10-летней девочки возбуждено уголовное дело

Фото: pixabay