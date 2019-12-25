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В Подмосковье мужчина заманил 2х маленьких девочек в машину, увез и надругался над ними
Сегодня, 15:51
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В Подмосковье мужчина заманил 2х маленьких девочек в машину, увез и надругался над ними

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Пострадавшим девочкам 7 и 9 лет.

В Подмосковье задержали подозреваемого в надругательстве над двумя маленькими девочками.

ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий сообщает, что накануне вечером, 4 ноября, около 18 часов неизвестный мужчина подошел к девочкам 7 и 9 лет на детской площадке и обманным путем заманил их в свой автомобиль.

Девочки  сели к незнакомцу в машину. Мужчина увез девочек в безлюдное место, где сексуально надругался над ними прямо в машине.

По подозрению в совершении данного преступления был задержан 34-летний местный житель.

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Фото: pixabay

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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