В Волгоградской области по факту странного исчезновения 10-летней девочки возбуждено уголовное дело

Об исчезновении ребенка сообщила мать девочки.

В Волгоградской области следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство" по факту безвестного нахождения 10-летней девочки.

Сегодня ранее Piter.TV сообщал первые подробности о странном исчезновении ребенка в хуторе Поднижний Клетского района Волгоградской области. По словам матери, она около полуночи обнаружила, что ее дочери нет дома и сообщила в полицию. Незамедлительно были организованы масштабные поиски с привлечением добровольцев и местных жителей.

Поиски идут до сих пор, но девочка еще не найдена. По факту безвестного нахождения малолетнего возбуждено уголовное дело об убийстве.

Органами следствия совместно с оперативными службами полиции отрабатываются различные версии случившегося, устанавливаются все обстоятельства безвестного исчезновения малолетней. СУ СК РФ по Волгоградской области

На сайте следственного комитета Волгогрдской области опубликована фотография пропавшего ребенка, а также приметы девочки.

Фото:pixabay