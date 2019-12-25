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В Волгоградской области по факту странного исчезновения 10-летней девочки возбуждено уголовное дело
Сегодня, 15:37
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MShaffter

В Волгоградской области по факту странного исчезновения 10-летней девочки возбуждено уголовное дело

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Об исчезновении ребенка сообщила мать девочки.

В Волгоградской области следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство" по факту безвестного нахождения 10-летней девочки. 

Сегодня ранее Piter.TV сообщал первые подробности о странном исчезновении ребенка в хуторе Поднижний Клетского района Волгоградской области. По словам матери, она около полуночи обнаружила, что ее дочери нет дома и сообщила в полицию. Незамедлительно были организованы масштабные поиски с привлечением добровольцев и местных жителей.

Поиски идут до сих пор, но девочка еще не найдена. По факту безвестного нахождения малолетнего возбуждено уголовное дело об убийстве.

Органами следствия совместно с оперативными службами полиции отрабатываются различные версии случившегося, устанавливаются все обстоятельства безвестного исчезновения малолетней.

СУ СК РФ по Волгоградской области

На сайте следственного комитета Волгогрдской области опубликована фотография пропавшего ребенка, а также приметы девочки.

Фото:pixabay

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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