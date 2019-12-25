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В Волгоградской области странным образом среди ночи пропала из дома 10-летняя девочка
Сегодня, 11:06
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В Волгоградской области странным образом среди ночи пропала из дома 10-летняя девочка

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Мать заметила отсутствие ребенка около полуночи.

В Волгоградской области с полуночи ищут пропавшую девочку.

"Новости Волгограда" сообщают, что сегодня, 5 ноября, жительница хутора Поднижний Клетского района Волгоградской области около полуночи заметила отсутствие 10-летней дочери и заявила о пропаже ребенка. Незамедлительно были организованы поиски девочки. 

В поисках принимают участие полиция, волонтеры и местные жители. За 12 часов поисков ребенка пока не нашли.

Ранее:В Красноярском крае в ДТП погибла 7-летняя девочка

Фото:pixabay

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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