В Красноярском крае в ДТП погибла 7-летняя девочка

Водитель машины, в которой ехала погибшая девочка, в плохую погоду выехал на встречку.

В Красноярском крае в ДТП на встречке погиб 7-летний ребенок.

Авария произошла сегодня утром, 5 ноября, при выезде из деревни Минино под Красноярском. Водитель "Киа", несмотря на снегопад, выехал на встречку, где допустил столкновение с автомобилем Hyundai i30. В результате столкновения обе машины получили серьезные повреждения.

В ДТП погибла 7-летняя пассажирка "Киа". Девочка была в специальном детском кресле на заднем сидении слева.

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Видео: ВК, ЧП Красноярск