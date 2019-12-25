На Камчатке провалились под лед и утонули 2 маленьких мальчика

На севере Камчатки по факту гибели двух детей возбуждено уголовное дело.
РИА Новости сообщают, что на севере Камчатки группа детей пошла на прогулку на берег реки Тылда в селе Хаилино Олюторского района. Дети бросали камни на лед и прыгали по нему. Двое мальчиков 2013 и 2014 годов рождения провалились под лед и утонули.
После проведенной проверки следственные органы возбудили уголовное дело по статье " причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
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Фото:pixabay
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