На Камчатке провалились под лед и утонули 2 маленьких мальчика

По факту гибели детей на льду возбуждено уголовное дело.

На севере Камчатки по факту гибели двух детей возбуждено уголовное дело.

РИА Новости сообщают, что на севере Камчатки группа детей пошла на прогулку на берег реки Тылда в селе Хаилино Олюторского района. Дети бросали камни на лед и прыгали по нему. Двое мальчиков 2013 и 2014 годов рождения провалились под лед и утонули.

После проведенной проверки следственные органы возбудили уголовное дело по статье " причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

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