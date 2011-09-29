Стала известна предварительная причина взрыва в доме на Сахалине

В администрации рассказали, что появившаяся в СМИ информация о том, что трагедия случилась из-за пекарни в доме, оказалась ложной.

В поселке Тымовское на Сахалине произошел взрыв в жилом пятиэтажном доме. Как сообщили в Telegram-канале администрации Тымовского городского округа, по предварительной версии, хлопок случился из-за неправильного хранения баллонов с бытовым газом.

В администрации рассказали, что появившаяся в СМИ информация о том, что взрыв произошел из-за пекарни в доме, оказалась ложной. Заведение находится в отдельном здании.

В доме, где произошла трагедия, нет пекарни. Она расположена в отдельно стоящем здании на удалении от места происшествия. Telegram-канал администрации Тымовского городского округа

Ранее стало известно, что 19 ноября утром на территории поселка Тымовское из-за взрыва газа в пятиэтажном доме обрушился один из его подъездов. Погибли минимум семь человек, трое из них – дети. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: губернатор Лимаренко рассказал, что из-под завалов жилого дома на Сахалине извлекли тела трех погибших.

Видео: Одноклассники / Вести Live