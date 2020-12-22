Губернатор Лимаренко: из-под завалов жилого дома на Сахалине извлекли тела трех погибших

ГУ МЧС сообщает о девяти пострадавших, под завалами могут находиться люди.

Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко рассказал о том, что из-под завалов жилого дома в регионе специалисты извлекли тела трех погибших. Соответствующей информацией чиновник поделился в собственном аккаунте в Telegram-канале. Он пояснил, что трагедия зафиксирована на территории Тымовского. Чиновник пояснил, что на месте инцидента власти организовали прямо на открытом воздухе оперативный штаб. В настоящее время подготавливаются списки местных жителей, которые проживают в пострадавшем здании и разрушенных квартирах. Эксперты выдают перчатки волонтерам, которые добровольно приходят помогать разбирать завалы. Задействована специальная техника и спасатели.

Напомнии, что в экстренном региональном управлении МЧС отметили, что на текущий момент количество пострадавших достигло девяти. Предположительно, взрыв в жилом многоэтажном здании 70-ых годов постройки произошел на четвертом этаже первого подъезда, расположенного по Библиотечной улице, 6а. Обрушились пять этажей здания. Под завалами могут быть люди. Губернатор Сахалина уточнил, что здание газифицировано не было.

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Фото и видео: Telegram / 112, BAZA