Суд обязал ООО "Новый Свет-ЭКО" обеспечить дегазацию свалочного газа в Гатчине за 2 месяца

Нарушения в работе полигона были выявлены после массовых жалоб местных жителей на неприятный запах.

Гатчинский городской суд обязал руководство полигона "Новый Свет-ЭКО" обеспечить дегазацию полигона. На это компании дали два месяца. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.

Позицию прокурора во время судебного разбирательства поддержал территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Исполнение решения суда на личный контроль взял прокурор Ленобласти.

Нарушения в работе полигона были выявлены после массовых жалоб местных жителей на неприятный запах. Проверка показала, что проектом было предусмотрено использование четырех газоперерабатывающих агрегатов. По факту на полигоне "Новый Свет-ЭКО" было только два таких агрегата, которые не работали из-за неисправности.

Ранее обрушение откоса на полигоне "Новый Свет-ЭКО" показали с высоты птичьего полета.

Видео: Telegram / RPN_SZFO