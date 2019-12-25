За запахи в Петербурге смогут наказывать как за загрязнение воздуха

Неприятные запахи в городах хотят приравнять к вредным выбросам.

В Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесен федеральный законопроект о включении запахов в перечень загрязняющих атмосферный воздух веществ. Инициатива подготовлена при участии экспертов регионального отделения Народного фронта.

Федеральный законопроект поступил на рассмотрение городского парламента Санкт-Петербурга. О внесении инициативы сообщил депутат Законодательного собрания Андрей Рябоконь в своем Telegram-канале. Документ предусматривает включение летучих веществ, образующих запахи, в перечень загрязняющих веществ в случаях, когда их количество и или концентрация превышают установленные нормативы и оказывают негативное воздействие на окружающую среду, а также на жизнь и здоровье человека.

В качестве основы законопроекта используется ГОСТ, принятый в 2019 году. В случае принятия инициативы запахи в высоких концентрациях будут официально признаваться загрязняющими веществами и подпадут под регулирование федерального законодательства. По словам депутата, действующие нормы не устанавливают нормативы концентрации запахов, а также критерии их оценки, мониторинга и контроля. При этом проблема неприятных запахов сохраняется в крупных населенных пунктах с высокой концентрацией промышленных объектов. Изменения предлагается внести в федеральный закон "Об охране атмосферного воздуха". Законопроект предусматривает, что исполнительные органы власти получат правовые основания для применения комплекса мер воздействия к владельцам объектов, которые в процессе деятельности являются источниками неприятных запахов.

Ранее сообщалось, что чистый воздух можно найти только в 50-60 км от Петербурга.

Фото: Unsplash (KAi"S PHOTOGRAPHY)